Najlepsze aplikacje na mistrzostwa świata 2022 w Katarze - TOP 10. Jesteś kibicem piłki nożnej? Musisz je mieć na swoim smartfonie

Mundial 2022 w Katarze: ostatni taki turniej

W niedzielę o godz. 17 polskiego czasu zabrzmiał pierwszy gwizdek w meczu otwarcia mistrzostw świata w Katarze - gospodarze wyraźnie ulegli Ekwadorowi (0:2). Tegoroczny mundial jest w pierwszym w historii turniejem, który odbywa się w listopadzie i grudniu, czyli w samym środku piłkarskiego sezonu. Wszystko ze względu na wysokie temperatury, jakie latem panują w tym niespełna 3-milionowym państwie. Natomiast aktualnie w Katarze temperatury w dzień osiągają maksymalnie 31-32 stopnie, a wieczorami jest naprawdę przyjemnie. Do tego nowopowstałe stadiony zostały wyposażone w klimatyzację.

Jeśli więc na bok odstawimy afery i niesmak związany z przyznaniem mundialu Katarowi, możemy zacząć się w pełni cieszyć z piłkarskiego święta. Będą to ostatnie mistrzostwa w takim kształcie - biorą w nich udział 32 reprezentacje narodowe, a już na kolejne, za 4 lata, dostanie się aż 48 drużyn. Tak więc tegoroczny mundial jeszcze bardziej zyskuje na elitarności, a co nas cieszy najbardziej, wśród ekip, które się na nim zaprezentują, jest kadra biało-czerwonych. Podopieczni Czesława Michniewicza wywalczyli bilety do Kataru po pokonaniu w barażu Szwecji (2:0). Trafili do mocnej grupy C - z Argentyną, Meksykiem i Arabią Saudyjską. Pierwszy mecz Polaków już we wtorek 22 listopada, o godz. 17:00.