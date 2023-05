Najlepsze mody do Wiedźmin 3. Sprawdź, bo niektóre z nich mogą zaskoczyć i zupelnie zmienić produkcję, nawet w wersji next gen Anita Stryjewska

Popularność gry Wiedźmin 3 Dziki Gon wcale nie maleje, a dodatkowym urozmaiceniem rozgrywki mogą okazać się mody do gry. Zobaczcie 10 najlepszych i najciekawszych modyfikacji do Wiedźmina 3, a na końcu dwa wyjątkowe bonusy, związane z romansami w grze i serialem Netflix. Zapraszamy. CDP/materiały prasowe Zobacz galerię (13 zdjęć)

Wiedźmin 3: Dziki Gon to wciąż jedna z najpopularniejszych polskich gier, która otrzymała już też wersję Next Gen. Nawet jeśli już przeszliście grę, to rozgrywkę w niej można dodatkowo urozmaicić, aby ponowna zabawa w niej dostarczyła nowych doznań i wrażeń. Pomogą w tym mody do Wiedźmina 3. Wybraliśmy dla was najlepsze z nich, a także dodaliśmy bonus dla fanów romansów. Zapraszamy!