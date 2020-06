Najlepsze restauracje w woj. śląskim - KAŻDY POWIAT! Tam warto zjeść

zobacz galerię (34 zdjęcia) Miasto po mieście, powiat po powiecie. Gdzie warto wybrać się w wolne świąteczne dni? Zabrać rodzinę albo znajomych? Przed pandemią koronawirusa Czytelnicy w naszym wielkim plebiscycie “Mistrzowie Smaku” wybrali właśnie te lokale. Z dumą je prezentujemy. Warto o tych miejscach pomyśleć i właśnie tam uczcić świąteczne dni. Gwarancja smaku. Kliknij w kolejne zdjęcie i sprawdź które restauracje wygrały w Twoim mieście czy powiecie >>> zobacz galerię (34 zdjęcia)

Część z restauracji w woj. śląskim nie przetrwało okresu pandemii koronawirusa. Inne walczą teraz o przetrwanie, próbując nadrobić dość długą przerwę, kiedy to interes musiał być zamknięty. Część z lokali ratowała się wówczas chociażby cateringiem. Teraz sytuacja powoli wraca do normy, choć to właśnie w naszym regionie jest wciąż najwięcej zachorowań na COVID-19. Tak więc zalecamy ostrożność i pamięć o wytycznych przeciwepidemicznych! Sprawdźcie, gdzie warto wybrać się coś zjeść. Na jakiej podstawie przygotowaliśmy nasze zestawienie "Najlepszych Restauracji w woj. śląskim"? W roku 2018 internauci w naszym wielkim plebiscycie “Mistrzowie Smaku” wybrali właśnie TE lokale! Tam warto zjeść! Sprawdź, która z restauracji wygrała w Twoim mieście czy powiecie - kliknij w "zobacz galerię".