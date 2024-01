Najprostszy przepis na pączki serowe. Karnawałowy przysmak powstaje w kilka chwil. Tak łatwe i pyszne, że można je robić codziennie

Przepis na pączki serowe, który dziś podaję, nadaje się do wykorzystania w robocie kuchennym typu thermomix. Możemy umieścić w nim wszystkie składniki, a urządzenie zrobi za nas resztę. Pozostanie jedynie uformowanie małych kulek z ciasta serowego i usmażenie ich na głębokim tłuszczu. Jest to banalnie proste i nie może się nie udać. Pączki serowe to idealny pomysł dla początkujących oraz dla tych, którzy nie chcą czekać, aż ciasto wyrośnie. W tym przepisie nie używamy drożdży, co znacznie upraszcza i przyspiesza cały proces. Wyśmienite pączki serowe powstają dosłownie w kilka chwil, ale tak samo szybko znikają z talerza. Na szczęście są tak łatwe do przygotowania, że można je robić nawet codziennie.