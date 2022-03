Najstarsze zakłady i fabryki w Polsce. Żywiły pokolenia Polaków. Zobacz archiwalne zdjęcia Anna Daniluk

Cukiernia A. Blikle jest jedną z najstarszych w Warszawie. Zdjęcie z 1971 roku.

Polska ma długą tradycję produkowania żywności. Do czasów współczesnych, mimo różnych zawirowań historycznych, ostało się kilka fabryk i zakładów z wielkimi tradycjami. To one kształtowały gusta kulinarne pokoleń Polaków. Sprawdź, gdzie dawniej chodziło się na gorącą czekoladę w Warszawie?