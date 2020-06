NETFLIX. Nowości w lipcu 2020. Sprawdź, co warto obejrzeć. TOP 10

Netflix to jedna z najpopularniejszych platform streamingowych na świecie. Na telewizorze i każdym innym odbiorniku zapewnia dostęp do bogatej biblioteki filmów i seriali, które można oglądać w dowolnym czasie i miejscu. Netflixa można oglądać także na laptopie, komputerze stacjonarnym, telewizorze, smartfonie, a nawet na konsolach PlayStation i Xbox.

Wśród nowych produkcji m.in. włoska komedia „Uder the Riccione sun”, seriale „Przeklęta”, „Bezpaństwowcy" i „Klub Opiekunek", film „The Old Guard” z Charlize Theron i kontynuacja hiszpańskich „Telefonistek”. Każdy znajdzie coś dla siebie, już za kilka dni - od 1 lipca.

Jak podają wirtualnemedia.pl, w maju tego roku osiągnął rekordową liczbę polskich użytkowników w mobile’u. Wpływ na to miały obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, co nie zmienia faktu, że NETFLIX co miesiąc zaskakuje użytkowników wieloma nowościami, starając się zaspokoić gust każdego widza.

Zobacz NOWOŚCI w lipcu 2020 r. na NETFLIX w naszej galerii zdjęć z opisami poszczególnych produkcji. Poniżej kilka zwiastunów (źródło: kanał NETFLIX na www.youtube.com).