Nie będzie izolacji woj. śląskiego! Jest III. etap luzowania obostrzeń. Od 18 maja czynne restauracje, kawiarnie, zakłady fryzjerskie...

- Sytuacja w wielu województwach skłania nas do tego, żeby przedstawić trzeci etap odmrażania gospodarki - powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił, że ze względu na ogniska koronawirusa w kopalniach sytuacja na Śląsku wygląda źle, ale to nie powód, aby izolować region od reszty kraju. Tym samym rozwiane zostały pogłoski o odmrażaniu gospodarki dwóch prędkości. Ten plan zakładał, że trzeci etap znoszenia obostrzeń na Śląsku zostanie wprowadzony z opóźnieniem.

Restauracje, kawiarnie i bary będą mogły od poniedziałku przyjmować gości, z tym zastrzeżeniem, że odległość pomiędzy stolikami będzie musiała wynosić co najmniej 2 metry. Jeśli stoliki będą rozdzielone przegrodami, to wystarczy 1 metr. Limit klientów wyznaczono na podstawie zapewnienia 4 metrów kwadratowych przestrzeni na jedną osobę. Obsługa zostanie zobligowana do dezynfekcji stolików i przestrzeni wspólnych.

Kliknij w galerię poniżej i sprawdź, jak będzie przebiegał III. etap luzowania obostrzeń: