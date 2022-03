Nie odbieraj tych numerów telefonu! Może cię to słono kosztować

Oszuści wyszukują coraz więcej sposobów na wyłudzanie pieniędzy. Jednym z nich jest dzwonienie na nasze numery telefonów. Zarówno odebranie takich połączeń, jak i oddzwanianie, naraża nas na poniesienie dużych kosztów. Z naszej galerii dowiesz się, które numery telefonów należy lekceważyć.

Oszustwo polega na tym, że dzwonią do nas numery o podwyższonej płatności. Odbierając taki telefon naliczane są koszty. Tak samo gdy oddzwonimy na taki numer. Niektórzy z nich próbują również wyłudzić od nas dane osobowe. Jest to dla nich łatwy sposób, by zarobić dużo pieniędzy. Urząd Komunikacji Elektronicznej ostrzega nas przed takimi działaniami. Jednym z bardziej znanych jest ten, gdy z drugiej strony słuchawki słyszymy imitowany dźwięk rozłączania połączenia. Tak naprawdę kończy się ono dopiero, gdy sami naciśniemy czerwoną słuchawkę.

Takich numerów telefonu nie odbieraj. Mamy nową listę podejrzanych numerów

Niestety liczba takich numerów jest bardzo długa. Dlatego przed odebraniem nieznajomego telefonu – powinniśmy sprawdzić skąd on pochodzi. Zobaczcie w galerii, jakich numerów telefonów nie powinniśmy odbierać. Jeśli dzwonią do Ciebie te numery to lepiej uważać.

Szczegóły w galerii poniżej - zobacz koniecznie!

Często dzwoniące numery zarejestrowane są poza Europą. Ułatwia im to oszukiwanie ludzi, ponieważ trudniej do nich dotrzeć. Zdarzyły się przypadki, w których osoba po odebraniu takiego telefonu, otrzymała rachunek na kilka tysięcy złotych. Dlatego przed odebraniem takiego telefonu – upewnij się, że jest on zarejestrowany na terenie Polski.

Tak obronisz się przed atakami oszustów

Przed oddzwonieniem sprawdź numer telefonu w internecie. Być może nie tylko do ciebie dzwonił oszust i ktoś zgłosił to już wcześniej. W trakcie rozmowy należy unikać słowa „tak”, by rozmówca nie wmawiał nam w przyszłości, że wyraziliśmy na coś zgodę. Nie powinniśmy w trakcie rozmowy podawać swoich danych osobowych czy numeru PESEL, ponieważ oszust może wykorzystać to na naszą niekorzyść.

