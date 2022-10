Nissan Qashqai e-Power. Z własną elektrownią na pokładzie

Innowacyjny w modelu Qashqai napęd e-Power będzie dobrym rozwiązaniem dla kierowców codziennie pokonujących trasy miejskie lub podmiejskie, którzy chcieliby w przyszłości przesiąść się do samochodu wyłącznie z napędem elektrycznym, ale póki co nie mają jeszcze możliwości ładowania akumulatora w domu czy miejscu pracy lub nie są jeszcze gotowi na zmianę samochodu z napędem konwencjonalnym na w pełni elektryczny. Nie oznacza to bynajmniej, że Qashqai jest autem na krótkie dystanse. Przy 55-litrowym zbiorniku paliwa i spokojnej jeździe jest nim do uzyskania dystans 1000 km na jednym tankowaniu.

Debiut trzeciej generacji Nissana Qashqai miał miejsce w połowie ubiegłego roku. Początkowo model ten był dostępny jedynie w wersji z tzw. miękką hybrydą, ale już wówczas zapowiadano, że pojawi się jeszcze jedno, zupełnie nowe rozwiązanie, a mianowicie tzw. hybryda szeregowa. W tych dniach właśnie do polskich salonów wjechały pierwsze egzemplarze z napędem e-Power.

Jego innowacyjność polega na tym, że w zespole silnika benzynowego i elektrycznego ten pierwszy jest jedynie dostarczycielem energii niezbędnej jednostce elektrycznej, która to napędza koła.

Nissan Qashqai e-Power. Było już coś podobnego

Rozwiązanie wykorzystane Nissanie Qashqai e-Power nie jest niczym nowym, gdyż już Ferdynand Porsche na początku XX wieku wykorzystał silnik elektryczny do napędu samochodu. Wówczas również na pokładzie znajdował się także motor spalinowy pracujący jako generator prądu niezbędnego dla jednostki elektrycznej. Kilkanaście lat temu podobne rozwiązanie Opel zastosował w modelu Ampera. Wydaje się jednak, że to dopiero inżynierowie Nissana na poważnie podeszli do tematu przygotowując ten rodzaj zelektryfikowanego napędu do najnowszego Qashqaia. Wiemy już także, że na tym modelu się wykorzystanie szeregowej hybrydy Made in Nissan nie skończy. e-Power stanowi bowiem kluczowy element strategii elektryfikacji także innych samochodów tej marki, oferując przy tym bardziej responsywną, cichą i wydajną jazdę.

Nissan Qashqai e-Power. Jak to działa?

Zespół e-Power składa się z akumulatora o pojemności 2,1 kWh, turbodoładowanego, trzycylindrowego silnika benzynowego 1,5 l ze zmiennym stopniem sprężania, generującym moc 158 KM, pracującym jako generator prądu, falownika oraz silnika elektrycznego o mocy 190 KM.

Zadaniem silnika benzynowego jest jak wspomnieliśmy wytwarzanie prądu, który może być przekazywany przez falownik bezpośrednio do akumulatora, silnika elektrycznego lub w zależności od potrzeb do nich obu jednocześnie. Jedynym źródłem napędu kół przednich w Nissanie Qashqai jest silnik elektryczny. Dzięki temu, że jego wysoki moment obrotowy (330 Nm) jest dostępny natychmiast układ reaguje płynnie od razu po włączeniu przełożenia do jazdy bez konieczności osiągnięcia odpowiedniego poziomu obrotów, jak to ma miejsce w przypadku jednostki spalinowej. Jak wyjaśniono podczas dziennikarskich jazd testowych ten nowy układ napędowy stworzono właśnie z myślą o zapewnieniu przyjemnej, cichej i płynnej jazdy, typowej dla samochodów w pełni elektrycznych, lecz bez konieczności ładowania akumulatora ze źródła zewnętrznego. Co istotne, dzięki w pełni elektrycznemu napędowi kół nie występują opóźnienia w dostarczaniu momentu obrotowego na koła, w przeciwieństwie do tradycyjnego układu hybrydowego gdzie są one napędzane przez silnik spalinowy.

Nissan Qashqai e-Power. Ze zmiennym sprężaniem

Zwracamy uwagę, że silnik benzynowy został tak skonstruowany, że ma możliwość zmian stopnia sprężania. To w jego roli jako generatora energii elektrycznej ma tu kluczowe znaczenie. Pozwala bowiem na uzyskiwanie optymalnych osiągów gwarantując przy tym oszczędności niezależnie od obciążenia. Zakres stopnia sprężania wynosi od 8:1 do 14:1 i został osiągnięty dzięki siłownikowi, który zmienia skok tłoka w zależności od zapotrzebowania na moc, a ta z kolei zależy od tego w jakich warunkach auto się porusza czy jest to np. jazda miejska czy też po autostradzie.

Wtedy, gdy jest małe zapotrzebowania na moc (np. w czasie jazdy ze stałą prędkością i przy wysokim stanie naładowania akumulatora), stopień sprężania jest wyższy, co sprzyja optymalizacji zużycia paliwa i emisji spalin. Natomiast w warunkach wysokiego zapotrzebowania na moc (konieczności doładowania akumulatora lub przekazania mocy bezpośrednio do silnika) uruchamiany jest tryb niższego stopnia sprężania, by maksymalnie zwiększyć moc elektrycznej jednostki napędowej. Przejście pomiędzy poszczególnymi stopniami sprężania jest niezauważalne i nie wymaga wykonania żadnej czynności przez kierującego.

Nissan Qashqai e-Power. Ile pali?

Pierwsze jazdy odbyliśmy nowym Nissanem Qashqai z napędem e-Power na wąskich, krętych drogach w okolicach Karpacza. Już pierwsze kilometry dały nam odczuć, że rzeczywiście samochód świetnie przyspiesza (jak elektryk), wewnątrz jest cichy i tylko od czasu do czasu słychać pracę silnika benzynowego. Kierowca nie musi zmieniać przełożeń, bo skrzynia biegów ma tylko pozycje przód/tył oraz parking. Nie było też obaw, że na skutek wyczerpania się prądu trzeba będzie wyłączyć np. ogrzewanie wnętrza, klimatyzację czy radio. Qashqai e-Power oferuje komfort w pełnym wymiarze.

Patrzyliśmy na wskazania komputera pokładowego, na którym średnie spalanie po pokonaniu ok. 150 km ustabilizowało się na poziomie 4,8 l/100 km. Nigdy nie przekroczyło poziomu 5,3 l/100 km. Przy spokojnej jeździe ustalało się nawet poniżej 2 l/100 km. Oczywiście najekonomiczniej wychodzi jazda w trybie Eco. Kierowca może jeszcze przełączyć na Normal i Sport.

Dość szybko można się przyzwyczaić do oddanych do dyspozycji kierującego systemów e-Pedal Step i funkcji odpowiadającej za możliwie najskuteczniejsze odzyskiwanie energii oznaczonej symbole B.

Nissan Qashqai e-Power. Dwa przyciski, dwie reakcje

Kierowca ma wpływ np. na poziom odzyskiwania energii właśnie poprzez włączenie wspomnianych przycisków B i e-Pedal Step. Ten pierwszy jest specjalnie przygotowany aby proces rekuperacji był szczególnie intensywny. Ma zapewniać także skuteczne wytracanie prędkości. e-Pedal Step ma natomiast za zadanie przede wszystkim wyhamowywać samochód. W odróżnieniu chociażby od elektrycznego Nissana Leaf jego działania jest możliwe dopiero po wciśnięciu specjalnego przycisku, a nie bezustannym działaniu podczas każdorazowego zdjęcia nogi z gazu. Technologia e-Pedal Step została stworzona po to by wyeliminować konieczność częstego przenoszenia stopy z pedału hamulca na pedał gazu podczas przyspieszenia i hamowania szczególnie w ruchu miejskim. System e-Pedal Step umożliwia przyspieszanie i hamowanie jedynie przy użyciu pedału przyspieszenia.

Nissan Qashqai e-Power. Gdzie się to sprawdzi?

Innowacyjny w modelu Qashqai napęd e-Power będzie dobrym rozwiązaniem dla kierowców codziennie pokonujących trasy miejskie lub podmiejskie, którzy chcieliby w przyszłości przesiąść się do samochodu wyłącznie z napędem elektrycznym, ale póki co nie mają jeszcze możliwości ładowania akumulatora w domu czy miejscu pracy lub nie są jeszcze gotowi na zmianę samochodu z napędem konwencjonalnym na w pełni elektryczny. Nie oznacza to bynajmniej, że Qashqai jest autem na krótkie dystanse. Przy 55-litrowym zbiorniku paliwa i spokojnej jeździe jest nim do uzyskania dystans 1000 km na jednym tankowaniu. Zatem i wakacyjne wyprawy tym samochodem nie są wykluczone. Tym bardziej, że ten model Nissana oferuje przestronne wnętrze oraz bagażnik o pojemności ok. 450 litrów.

Nissan Qashqai e-Power. Na tym nie koniec

Dla Nissana e-Power to technologia przełomowa, gdyż jak się podkreśla stanowi ważny krok na drodze do bezemisyjnej mobilności wszystkich samochodów marki. Poza modelem Qashqai będzie również oferowana w nowym Nissanie X-Trail, który jeszcze w tym roku dołączy do oferty. Co ciekawe w przypadku X-traila będzie ona wykorzystywana do napędu także wszystkich kół.

Nie jest tajemnicą, że system wykorzystania do napędu samochodu hybrydy szeregowej jest traktowany jako przejściowy. Nie tylko jeśli chodzi o przyzwyczajenia kierowców, ale także rozwój tej technologii. Dane techniczne: Moc silnika elektrycznego (kW/KM) 140/190 Maksymalny moment obrotowy silnika elektrycznego (Nm) 330 Pojemność silnika benzynowego (cm. sześc.) 1497 Moc silnika benzynowego (kW/KM) 116/158 Maksymalny moment obrotowy silnika benzynowego (Nm) 250 Emisja CO 2 w cyklu mieszanym WLTP (g/km) 120–123 Zużycie paliwa w cyklu mieszanym WLTP (/100 km) 5,3–5,4 Masa własna (kg) 1612–1728 Współczynnik oporu powietrza Cd 0,32 Prędkość maksymalna (km/h) 170 Przyspieszenie 0-100 km/h (sek.) 7,9 Długość (mm) 4425 Szerokość (bez lusterek bocznych) (mm) 1835 Wysokość (mm) 1625 Rozstaw osi (mm) 2665 Prześwit (mm) 175 Cena modelu od (zł) 176 200

