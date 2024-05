Noc Muzeów 2024 w województwie śląskim. Co czeka na zwiedzających? Gdzie warto się wybrać? Najciekawsze atrakcje

Nie tylko w Polsce. Jak zaczął się fenomen Nocy Muzeów?

Nie ma wątpliwości, że podobnie będzie także w tym roku. Instytucje biorące udział w Nocy Muzeów prześcigają się w pomysłach na przyciągnięcie zwiedzających. Ten wieczór to nie tylko okazja, by za darmo zobaczyć stałe ekspozycje i najbardziej charakterystyczne kolekcje poszczególnych placówek, ale również szansa, by wejść w miejsca, do których na co dzień nie ma dostępu, a także wziąć udział w wydarzeniach specjalnych, organizowanych tylko tego wieczora.