Nowa, atrakcyjna uczelnia w Polsce, w której warto zdobyć stopień doktora

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika. „To szkoła wyjątkowa, ze względu na misję, jaką nam powierzono”

Jakość, międzynarodowość, multidyscyplinarność – to wyjątkowa, nowa uczelnia, z innowacyjnym programem nauczania i najwyższej klasy kadrą. Szkoła Główna Mikołaja Kopernika jest uczelnią publiczną, która oferuje wyjątkowe korzyści dla kandydatów na studia doktoranckie. Przede wszystkim posiada korzystne warunki do prowadzenia badań naukowych. Stawiamy na innowacyjność i rozwijanie umiejętności badawczych w różnych dziedzinach.

Co wyróżnia Szkołę Główną Mikołaja Kopernika spośród innych polskich uczelni?

To szkoła wyjątkowa ze względu na misję, jaką nam powierzono. Naszym głównym celem jest kształcenie elit przygotowanych do konfrontacji z wyzwaniami współczesności. W erze rewolucji cyfrowej, ekspansji sztucznej inteligencji i rozwoju biotechnologii, będziemy przygotowywać naszych studentów do radzenia sobie z tymi dynamicznie zachodzącymi zmianami. Kluczowym dla osiągnięcia sukcesu będzie ciągła i szeroka współpraca z międzynarodowymi ekspertami. Studenci będą mieli wyjątkową szansę uczyć się od najlepszych, włącznie z laureatami Nagrody Nobla czy szefami wielu banków centralnych, którzy są członkami Akademii Kopernikańskiej. To nie tylko inspirujące, ale otwiera też drzwi do globalnych perspektyw i możliwości kariery.

Wspomniał Pan o programach współtworzonych z naukowcami z renomowanych placówek na świecie. Jakie konkretnie inicjatywy warto tu podkreślić?

Nasza uczelnia będzie mogła się poszczycić programami tworzonymi we współpracy z wykładowcami takich prestiżowych instytucji jak Cambridge, Princeton, Oxford, Harvard czy NASA. Dzięki temu nasi studenci będą mieli dostęp do najnowszej wiedzy i technologii, co stanowić będzie nieoceniony atut ich kształcenia.