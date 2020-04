Nowe oszustwo na dezynfekcję przesyłki! Nie daj się nabrać, Poczta Polska tego nie robi!

To kolejna z przestępczych prób oszustw i kradzieży zgromadzonych na kontach bankowych oszczędności.

Poczta Polska nie wysyła SMS-ów dotyczących konieczności dokonania dodatkowej płatności z tytułu dezynfekcji w celu otrzymania przesyłki. Otrzymane sms-em lub e-mailami informacje o zmianie cennika i konieczności dopłaty niewielkiej sumy, często usypiają czujność odbiorcy, który loguje się za pośrednictwem zamieszczonego w wiadomości fałszywego linku do strony wyłudzającej dane, pozwalające okraść konto.

Policja apeluje

W tym szczególnym czasie pandemii, kiedy wielu z nas korzysta z usług dotyczących zakupów internetowych, apelujemy o szczególną ostrożność w trakcie płatności. Przestępcy usiłują na różne sposoby uzyskać od pokrzywdzonych dane dotyczące logowania (czy to do banków, czy też na portale społecznościowe itp.).

Apelujemy o szczególną ostrożność, oraz aby o takich próbach oszustw informować także osoby starsze. Pamiętaj! Nie klikaj w linki do płatności i nie ściągaj żadnych załączników, jeśli nie jesteś pewien ich źródła!