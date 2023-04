Nowe uniwersytety niepubliczne w Polsce? Te uczelnie spełniły kryteria. Sprawdź, które Wyższe Szkoły Bankowe zmieniły nazwy i co to oznacza

5 nowych uniwersytetów w Polsce

Federacja Naukowa WSB-DSW pozytywnie przeszła ewaluację

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce mówi, że wyrazu „uniwersytet” w nazwie może użyć uczelnia, która posiada co najmniej kategorię B+ w minimum 6 dyscyplinach należących do 3 dziedzin nauki lub sztuki oraz uzyska zgodę Ministra Edukacji i Nauki.

Wyższe Szkoły Bankowe i Dolnośląska Szkoła Wyższa od lat należały do wąskiego grona uczelni niepublicznych, które posiadały uprawnienia akademickie (w pięciu dyscyplinach). Uczelnie poddawały się ewaluacji w ramach Federacji Naukowej WSB-DSW i uzyskały aż 8 kategorii naukowych:

5 kategorii A (w dyscyplinach, w których już wcześniej posiadały uprawnienia),

3 kategorie B+.

Tym samym wszystkie uczelnie należące do Federacji zyskały prawo do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w 8 dyscyplinach naukowych oraz spełniły formalne warunki do tego, by stać się uniwersytetami.