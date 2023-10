Nowe uprawnienia straży miejskiej. Komu i za co wystawi mandat?

20 października 2023 roku zaczęły obowiązywać zmiany w rozporządzeniu MSWiA dotyczące m.in. mandatów nakładanych na kierujących pojazdami inne niż mechaniczne. Zgodnie z nowym rozporządzeniem straży gminnej zabrano prawo do karania osób, które nie miały uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych na drogach publicznych, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu. Jednocześnie od 20 października strażnicy mogą karać tych, którzy nie mając do tego uprawnienia, prowadzą na drogach publicznych pojazd inny niż mechaniczny - np. poruszające się po drogach m.in. rowery, riksze czy zaprzęgi konne. Co to oznacza w praktyce?