Nowe zasady programu „Czyste powietrze”

Oznacza to, że od stycznia z programu „Czyste Powietrze” mogą skorzystać tylko właściciele budynków już powstałych. Nie można uzyskać dofinansowania do zakupu źródła ciepła dla budynków dopiero w budowie.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program „Czyste Powietrze” przewiduje dofinansowania m.in. na:_wymianę starych oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej czy instalację odnawialnych źródeł energii.

Proces składania wniosków jest bardzo prosty - wystarczy udać się do najbliższego punktu konsultacyjnego, aby wspólnie z urzędnikiem przejść niezbędne formalności. Punkty takie znajdują się m.in. w Katowicach, Bielsku-Białej, Częstochowie oraz w 25 gminach, których lista znajduje się na stronie www.wfosigw.katowice.pl