Nowoczesna szkoła okiem ekspertów. O wyzwaniach współczesnej edukacji rozmawiano podczas konferencji „Wolność, przyszłość, doświadczenie”

Rozmawiano m.in. o tym czym jest nowoczesna edukacja i jak wykorzystać narzędzia technologiczne, by faktycznie mogły wspierać rozwój uczniów.

– Nowoczesna edukacja powinna być dostosowana do potrzeb ucznia. […] To jest młody człowiek, który potrzebuje zupełnie innych kompetencji, żeby poradzić sobie w zmieniającej się rzeczywistości. […] Nowoczesna szkoła to szkoła, która przygotowuje do zmieniającej się rzeczywistości, która kształci kompetencje przyszłości i korzysta z nowych technologii – mówiła Agnieszka Olszewska.

Z kolei Natalia Nowacka podkreśliła, że współczesna edukacja powinna być spersonalizowana, asynchroniczna i kładąca nacisk na rozwój kompetencji.

– Jak myślę o nowoczesne edukacji, to pierwszą rzeczą, która przychodzi mi do głowy są narzędzia, którymi się posługujemy, […] te hardware’owe, a więc telefony, komputery, tablety – mówił Paweł Czerwony. […] – Tam jest cała masa rozwiązań, które my powszechnie nazywamy STEAM-em. Myślę, że to jest bardzo istotny temat. Jest masa projektów organizowanych, czy to przez polski rząd, czy to kraje wokoło prowadzą akcje wyposażania placówek w różnego typu narzędzia technologiczne. Do tej pory miałem dużo do czynienia na rynkach międzynarodowych z firmami z Ed-Techu i Polska ma się czym pochwalić. Mamy różne projekty, którymi możemy zachwycić cały świat wkoło.