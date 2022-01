Nowy Rok, nowa ja. Pomysły na postanowienia noworoczne. Co zmienić w swoim życiu? Lista celów dla każdego JK

Postanowienia noworoczne to temat powracający jak bumerang. Wiele osób rozpoczyna nowy rok od sporządzenia listy rzeczy do zrobienia bądź zmiany. Okazuje się jednak, że nawet u 92% z nich rokrocznie są na niej te same punkty. Jak zrealizować postanowienia noworoczne i jakie wyznaczyć sobie cele, aby były możliwe do spełnienia? Przejdź do galerii, by zobaczyć pomysły na Nowy Rok.