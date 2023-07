Nowy Volkswagen Passat. Zobacz jak będzie wyglądać

Volkswagen Passat Variant. Przeprojektowane wnętrze

W opcji będą dostępne fotele ergoActive z elektryczną regulacją (nawet 14-kierunkową, w zależności od modelu i wyposażenia), a także funkcją masażu i wentylacji.

Wnętrze Passata Variant zmieniło się zgodnie z oczekiwaniami użytkowników. Obsługa nowego systemu infotainment ma być maksymalnie intuicyjna. W standardzie ma on przekątną 12,9 cala, a opcjonalnie (i w wyższych wersjach wyposażenia) będzie ekran o przekątnej 15 cali. Pod wyświetlaczem znajdują się podświetlane slidery dotykowe, które służą do obsługi klimatyzacji i sterowania głośnością systemu audio. W opcji będzie dostępny nowy wyświetlacz przezierny head-up, który wyświetla informacje na przedniej szybie w taki sposób, że wydają się one znajdować w przestrzeni przed pojazdem. Ponadto wielofunkcyjna kierownica jest ponownie wyposażona w klasyczne przyciski, aby jeszcze bardziej ułatwić obsługę.