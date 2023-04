Nysa z Wrocławia. Kultowa marka PRL-u powraca z nowym pojazdem. Zobacz jak wygląda

Nysa powraca. Co to za pojazd?

Kto stoi za powrotem Nysy?

Firma o nazwie Nysa Zakład Pojazdów S.A. powstała w lutym 2014 roku w wyniku wieloletniej działalności spółki Smirnow Truck, która świadczy usługi serwisowe samochodów osobowych oraz ciężarowych do 12 ton. W czasie rozwoju serwisu powstała koncepcja wprowadzenia na rynek własnego wariantu auta dostawczego. Rezultatem było utworzenie nowej spółki pod nazwą właśnie Nysa Zakład Pojazdów S.A. Świadczy ona usługi konstruktorskie, a od 2016 roku rozpoczęła działania badawczo-rozwojowe. Obejmowały one testy połączeń klejonych oraz prace projektowe lekkiego nadwozia kontenerowego do samochodów dostawczych. Od 2019 roku nazwa Nysa Zakład Pojazdów S.A. jest nazwą w pełni zastrzeżoną – podmiot ma więc wyłączność na używanie marki Nysa i w prostej linii stanowi następcę dawnych zakładów produkcji aut dostawczych, zlokalizowanych w mieście Nysa.

Nowy samochód powstanie całkowicie od podstaw

W samym obszarze budowy nowoczesnego lekkiego polskiego dostawczego pojazdu w pełni elektrycznego Nysa Zakład Pojazdów S.A. postawiła na przygotowanie projektu całkowicie od podstaw. Rozwija program w oparciu o zasoby własnego, stale rozbudowywanego działu konstrukcyjnego. Jednocześnie, doskonale zdając sobie sprawę ze stojących wyzwań, stawia na współpracę z partnerami zewnętrznymi. Dlatego, wiedząc, że powodzenie całego pomysłu w znacznej mierze zależy od zdolności do przedstawienia ciekawych technologii i układów, doszło do nawiązania współpracy m.in. z wrocławskimi uczelniami wyższymi, a głównie z Politechniką Wrocławską, oraz z Instytutami Łukasiewicza, a w szczególności z Górnośląskim Instytutem Technologicznym i firmami z obszaru zaawansowanych technologii.

• „Uniwersalny elektryczny zestaw napędowy do pojazdów elektrycznych z modułowym zasobnikiem baterii (eKIT)”. Wartość projektu oszacowano na kwotę 7 467 001,00 PLN, w tym wkład własny Nysa Zakład Pojazdów SA to 1 875 401,89 PLN. Projekt w chwili obecnej jest w końcowej fazie realizacji, a jego celem głównym jest budowa zintegrowanego układu napędowego (eKIT) i jego komercjalizacja.

• „Nysa. Ultralekki modularny pojazd ciężarowy zasilany energią elektryczną” Wartość projektu wyniosła 9 442 544 PLN, w tym wkład własny firmy Nysa Zakład Pojazdów S.A. to 2 244 945,20 PLN. W wyniku realizacji projektu powstał prototyp ciężarowego pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg. W chwili obecnej firma prowadzi działania związane z komercjalizacją wyników badań, oferując kompletne i w pełni funkcjonalne podwozie dla elektrycznego pojazdu dostawczego.

W rezultacie klient może wybrać liczbę modułów baterii, co zaczyna już stanowić pewien standard w tej klasie środków transportu, ale i Nysa Zakład Pojazdów SA może zastosować różne typy. Tym samym odbiorca może nie tylko decydować, czy wybrać mniej pakietów baterii, zyskując na ładowności, ale tracąc na zasięgu na jednym ładowaniu, ale i może zamówić baterie dopasowane do potrzeb użytkowych.

Jaki będzie miała napęd nowa Nysa?

Napęd eKIT to w pełni zintegrowane, nowoczesne i wysokosprawne serce pojazdu elektrycznego. Napięcie robocze o zakresie od 300 V do 400 V pozwala na zestawienie z większością dostępnych na rynku układów bateryjnych, a komunikacja w standardzie CAN 2.0A umożliwia bezproblemową integrację z istniejącymi systemami sterującymi. Oferowany zespół doskonale sprawdzi się we wszelkich przednionapędowych pojazdach kategorii N1 i M1 oraz jednostkach o zastosowaniach specjalnych. W skrócie eKIT to aż 185 KM (moc chwilowa 136 kW), 360 Nm i 10000 obr/min w kompaktowym napędzie o wymiarach 690 / 450 / 500 długość x wysokość x szerokość [mm]. Inne kluczowe parametry to: napięcie znamionowe 375 V, moc ciągła 87 kW oraz masa 116 kg.

Obecnie zbudowane zostały jeżdżące prototypy. Niewykluczone, że produkcja rozpocznie się za około dwa lata.