Obiad za 3 złote Katarzyny Bosackiej. Sprawdź inspirację z kuchni indyjskiej

Katarzyna Bosacka to popularyzatorka gospodarnego gotowania oraz autorka książek. Na swoim kanale Youtube przedstawiła przepis inspirowany kuchnią indyjską. W popularnym supermarkecie kupiła najpotrzebniejsze produkty i zabrała się za gotowanie.

„Dziś będzie butter chicken, w takim kremowym warzywnym, pomidorowym sosie. To jest ulubione danie moich dzieci. To jest ulubione danie wielu dorosłych. Podaje się do tego kurczaka, Bardzo aromatycznego, przyprawionego, po prostu z ryżem” – dodaje znana dziennikarka.