Od 1 marca 2022 koniec większości obostrzeń dotyczących COVID-19. Co ogłoszono na konferencji premiera i ministra zdrowia?

Koniec pandemicznych restrykcji. Co się zmienia od 1 marca?

W środę 23.02.2022 r. premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski zwołali konferencję, na której przekazano informacje o odejściu od większości obostrzeń. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska oznajmił, że codziennie odnotowuje się zmniejszoną liczbę nowych przypadków zachorowań na COVID-19. Zaznaczył również, że liczba zachorowań będzie mniejsza tydzień do tygodnia o ok. 30 proc. Co to oznacza w praktyce? Zdaniem rządu tendencja spadkowa pozwala na stworzenie planu zniesienia kolejnych restrykcji.

– Po wielu konsultacjach medycznych widzimy, że można zalecić daleko idące zmiany. Można znieść znaczącą część wszystkich ograniczeń, które były do tej pory obowiązujące i znieść restrykcje, które towarzyszyły nam przez wiele miesięcy – oznajmił szef rządu.

Przypomnijmy, że pierwsze pandemiczne obostrzenia wprowadzono w marcu 2020 r. Restrykcje zostaną więc zniesione po blisko 2 latach.