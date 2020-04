Od 4 maja otwarte hotele, galerie handlowe... Jest II etap luzowania obostrzeń. Co dokładnie się zmienia?

- To pierwszy taki dzień, w którym możemy powiedzieć, że jest przyrost osób, które zdrowieją. (...) Można powiedzieć, że w pewnym stopniu przejęliśmy kontrolę nad koronawirusem. (...) Konsekwentnie otwieramy gospodarkę, ale ani o centymetr nie luzujemy reguł izolacji społecznej - powiedział Mateusz Morawiecki.

To już pewne - drugi etap odmrażania gospodarki i życia społecznego wejdzie w życie 4 maja. W środę, 29 kwietnia, o godz. 10 na wspólnej konferencji prasowej pojawili się Mateusz Morawiecki i Łukasz Szumowski, którzy razem ogłosili zmiany, jakie czekają nas od poniedziałku.

Będzie to delikatny oddech dla hotelarzy, którzy od wprowadzenia w Polsce stanu epidemii musieli tymczasowo zamknąć swoje biznesy. Dlaczego oddech będzie tylko delikatny? Nie wydaje się, aby ludzie w czasie pandemii COVID-19 tłumnie korzystali z usług noclegowych. Po pierwsze dlatego, że ryzyko zakażenia się koronawirusem wciąż jest wysokie. Po drugie dlatego, że eksperci przewidują największy od lat 30. XX wieku kryzys ekonomiczny. Wiele osób już straciło pracę lub gwarancję wynagrodzenia, co na pewno odbije się na wyjazdowych planach Polaków.

- Hotele i miejsca noclegowe otwieramy od 4 maja. Robimy to celowo, żeby ludzie tłumnie nie ruszyli na majówkę, bo to zwiększa ryzyko zachorowania - powiedział Morawiecki.

- 4 maja będą mogły być otwarte galerie handlowe, podobnie jak i mniejsze sklepy, które były cały czas otwarte. W podobnym reżimie obostrzeń, czyli na 15 m kw. w jednym pomieszczeniu może przebywać jeden klient - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Jak zaznaczył premier, te zasady zostały wypracowane we współpracy z reprezentacjami galerii handlowych i podmiotami prowadzącymi je. - Wierzę w to, że podmioty te będą trzymały się tych obostrzeń oraz że ciągi komunikacyjne, w których dochodzi do łamania zasad dystansu społecznego, bedą puste lub pustawe - zaznaczył Morawiecki.

Podkreślił też, że szczegóły dotyczące otwarcia na nowo galerii zostaną zawarte w najnowszym rozporządzeniu rządu.

Przedsiębiorcy i część mieszkańców Śląska z niecierpliwością już wyczekiwała otwarcia sklepów z odzieżą oraz galerii handlowych.

Decyzja o ograniczeniu działalności galerii handlowych oraz lokali gastronomicznych była jedną z pierwszych podjętych przez rząd w ramach walki z pandemią koronawirusa. Sklepy w galeriach, w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego, od soboty 21 marca pozostają zamknięte. Wyjątkiem są działające w nich apteki, sklepy spożywcze czy drogerie. Działać mogły także pracujące w nich pralnie, oddziały bankowe i oddziały operatorów komórkowych.