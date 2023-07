Odkryj idealne książki dla dzieci na wakacje 2023. Poznaj nasze propozycje, które wciągają od pierwszej strony

Książki dla dzieci w wieku 8-10 lat

Nina chodzi do trzeciej klasy, mieszka z mamą, a tatę odwiedza czasami. Mama jest zapracowana, a dziewczynka pełna energii i nieco niesforna. U Niny nie ma nudy. Dziewczynka marzy o śwince morskiej i stara się zrozumieć sprawy dorosłych. Jest szczera i pewna siebie. Przygody Niny na pewno spodobają się dzieciom, jak i dorosłym, skłonią do myślenia, rozwieją wiele wątpliwości. To powieść, która porusza trudne tematy i po prostu jest potrzebna.

Frances Miralles Contijoch, Alex Rovira Celma – „Opowieści dla dzieci, które chcą uwierzyć w siebie”

archiwum prywatne

Ta pozycja składa się z 35 krótkich opowieści opatrzonych komentarzem, który skłoni czytelników do refleksji, zastanowienia się nad tym, co pojawiło się w tekście. Opowiadania stworzone są nie tylko dla rozrywki, ale także po to, by pomóc dzieciom stać się osobami pewnymi siebie, pełnymi szacunku do siebie i innych, takimi, które będą się dobrze w otaczającym świecie czuły. Uroku dodają piękne ilustracje. Książka idealna do rodzinnego, wieczornego czytania.

Roadl Dahl – „Matylda”

To nieco zapomniana książka, która doczekała się lubianej przez dzieci i dorosłych ekranizacji. Opowiada o przygodach wspaniałej Matyldy – która już w wieku 5 lat czytała powieści dla dorosłych i rozwiązywała bardzo skomplikowane zadania matematyczne. Niestety dziewczynka jest źle traktowana przez swoich rodziców, którzy zupełnie nie rozumieją jej miłości do książek. Na domiar złego w szkole Matylda trafia na sadystyczną dyrektorkę panią Pałkę. To powieść, która powinna dać do myślenia również dorosłym, jak bardzo dzieci odczuwają przemoc ze strony osób, które powinny być im najbliższe.