Odkryj menu nie z tej ziemi podczas Dining Weeka!

Wiosenna edycja Dining Weeka potrwa od 6 do 31 lipca. Najzdolniejsi Szefowie Kuchni z wiodących restauracji w kraju zaserwują Gościom 3 i 5-daniowe doświadczenia wzbogacone o amuse-bouche i festiwalowy cocktail Martini Fiero & Kinley Tonic Water w okazyjnej cenie (do -50%). Kto ma ochotę wybrać się w kosmiczną podróż po smakach nie z tej ziemi? Zapnijcie pasy i sprawdźcie, co proponują topowe restauracje! To więcej niż pewne, że ich menu wyrwie Was z krzeseł!

#ORSO (Knurów)

Śląskie ORSO wszystkich miłośników nietuzinkowych smaków zaprasza ravioli sepia z krupniokiem, chutneyem z ananasa i jabłka, nitkami chilli oraz oliwą lubczykową. Pycha!

#U Kelnerów (Zabrze)

Miłośnicy sufletów łączcie się! U Kelnerów czeka na Was sformato z włoskimi, dojrzewającymi serami, pastą truflową, marynowanymi grzybami shimeji oraz emulsją z żółtka! Prawdziwa uczta dla podniebienia!