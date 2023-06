Odświeżony Peugeot 508. Pierwsze wrażenia z jazdy, nowości, ceny i wyposażenie

Peugeot 508. Stylistyka nadwozia i wnętrze

Obawiałem się, że zmiana stylistyczna w 508-ce będzie krokiem w tył. Fakt, światła LED nie są już tak wyraziste jak kiedyś, ale model ten wciąż prezentuje się rewelacyjnie i moim zdaniem ciągle jest jednym z najładniejszych w segmencie. W odpowiedniej konfiguracji (nie wspominając o rewelacyjnie wyglądającym PSE), wciąż zwraca na siebie uwagę i może cieszyć oczy. Kamil Rogala

Do tej pory wystarczył rzut oka na Peugeota 508, aby od razu rozpoznać to auto. Przód zdominowany był przez imponujący grill o kształcie odwróconego trapezu, z wyraźnie podkreślonym w centralnej części logo marki. Przednie reflektory Peugeota 508 miały raczej tradycyjny, choć dość ostry kształt, który nie od razu przyciąga uwagę, ale to wyjątkowe "kły", które biegły wzdłuż boków i opadały nisko, zlewając się z zderzakiem, stanowiły główny element charakterystycznego designu Peugeota 508. Po zmianach mocno zachwiano równowagą charakterystycznych elementów. Przede wszystkim, zamiast długich, pojedynczych kłów, zastosowano wyraźnie krótsze, potrójne pazury. Wciąż rzucają się w oczy, ale odrobinę mniej, zaś inne elementy przedniej części stały się nieco bardziej agresywne niż poprzednio. Główne lampy są węższe i bardziej agresywne (teraz również z Matrix LED), zmienił się również zderzak. Poprzednio zderzak był dość łagodny, aby zrównoważyć ostro narysowane kły, teraz ma nieco bardziej wyraźne linie i odważne nacięcia. Również grill wydaje się szerszy i naszpikowany drobnymi nacięciami. Czy pozbywając się kłów na rzecz pazurów, Peugeot 508 stał się bez wyrazu? Moim zdaniem – nie. Fakt, mój testowy egzemplarz miał ciemny kolor i kontrastujące elementy nieco zanikły, ale wystarczy wybrać inny lakier, aby 508-ka odzyskała wizualny wigor. A czy tylna część również uległa zmianie?

Na szczęście nie, a już na pewno nie w wyraźny sposób. Wciąż charakterystycznym elementem jest czarny pas, który ciągnie się przez całą szerokość tylnej części nadwozia i zakrywa światła pod przyciemnionymi kloszami. W ciemnych wariantach kolorystycznych może to być mniej widoczne, ale wybierając czerwoną, srebrną lub inną jasną barwę lakieru, możemy być pewni, że ten element stylistyczny będzie rzucał się w oczy. Linia boczna Peugeota 508 jest łagodna i zgrabna, ale trudno ukryć sportowe aspiracje, które przyświecały projektantom. Słupek C niemalże kończy się na krawędzi klapy, nadając 508-ce bardziej sportowy charakter niż tradycyjnym sedanom czy liftbackom. A we wnętrzu?

W środku zmiany raczej kosmetyczne i ograniczające się do lepszej jakości wyświetlaczy oraz zmian w systemie info-rozrywki. Zmian oczywiście na lepsze, bowiem ostatnio obecny system swoim działaniem mocno rozczarowywał. Teraz wciąż nie jest idealnie, ale ilość funkcji, ustawień i konfiguracji wreszcie zadowoli wybrednych użytkowników.