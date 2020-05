„Ogniska w kopalniach zostały ugaszone. Sytuacja na Śląsku jest opanowana" - mówił prezydent Andrzej Duda w Katowicach

Po tym, jak prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką oraz ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem odwiedzili Jednostkę Wojskową AGAT w Gliwicach, z okazji Święta Wojsk Specjalnych, prezydent udał się na spotkanie sztabu kryzysowego w Katowicach.

W spotkaniu oprócz głowy państwa uczestniczyli także marszałek województwa śląskiego tJakub Chełstowski, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, a także przedstawiciele samorządów, premier Mateusz Morawiecki oraz Główny Inspektor Sanitarny.

Tuż po spotkaniu, podczas krótkiej konferencji prasowej, prezydent szczególnie podziękował śląskiemu personelowi medycznemu za ciężką pracę.

- Chciałbym podziękować całemu śląskiemu personelowi medycznemu, w tym lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom, farmaceutom, czy diagnostom laboratoryjnym za to, że zapanowali nad sytuacją, bo dzisiaj śmiało możemy powiedzieć, że sytuacja jest opanowana – mówi prezydent Andrzej Duda. - Liczba zachorowań w stosunku do tego, co działo się jeszcze kilka dni temu spadła, a ogniska zachorowań w kopalniach zostały zgaszone.