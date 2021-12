Omikron dotyka podróżnych. Polska wydała zakaz lotów do 7 krajów, nowe zasady wjazdu do USA. Obostrzenia COVID na świecie grudzień 2021

Omikron zamyka granice, 7 państw objętych specjalnymi obostrzeniami

26 listopada 2021 media podały informację o wykryciu nowej mutacji koronawirusa, która rozprzestrzeniła się na obszarze południa Afryki. Wiele państw Europy i świata, w tym Polska, przestało wpuszczać na swój teren pasażerów przylatujących z:

RPA

Lesotho

Eswatini

Botswany

Zimbabwe

Mozambiku

Namibii

Niektóre kraje wciągnęły na listę także:

Malawi

Hong Kong

Repatrianci mogą wracać do swoich ojczyzn, osoby niezaszczepione muszą jednak poddawać się kwarantannie na osobnych zasadach. Repatrianci do Polski muszą poddać się kwarantannie trwającej 14 dni. Zostanie też z nimi przeprowadzony szczegółowy wywiad epidemiologiczny.

Minister Adam Niedzielski na konferencji 29 listopada 2021 ogłosił także, że wszyscy niezaszczepieni podróżni, wracający do Polski z krajów spoza Strefy Schengen, muszą poddać się trwającej 14 dni kwarantannie z możliwością skrócenia jej po wykonaniu testu PCR w 8. dniu izolacji. Nowe zasady wjazdu do Polski będą obowiązywać od 1 do 17 grudnia 2021.