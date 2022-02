Oto 10 kultowych tekstów nauczycieli, które słyszał każdy z nas! „Wyciągamy karteczki” to dopiero początek. Znasz te powiedzenia?

TOP 10 kultowych tekstów nauczycieli. Znasz je?

Kilkudziesięcioosobowa klasa i jeden nauczyciel , który stara się nad nią zapanować. To nie jest łatwe zadanie. Niekiedy padały więc ostrzejsze słowa w kierunku młodych ludzi. Gdy słyszeliśmy je jako uczniowie – drżeliśmy ze strachu. Inne nas rozbawiały i doprowadzały do śmiechu. Jeszcze inne denerwowały, bo podkreślały dominację nauczyciela nad uczniem. Słowa nauczycieli z pewnością zapadają w pamięć, zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Z myślą o wszystkich tych, którzy zatęsknili za szkolnym klimatem, stworzyliśmy listę najbardziej kultowych tekstów nauczycieli :

Jedno z najbardziej znanych powiedzeń nauczycieli to: "Wyciągamy karteczki". Te znamienne słowa kojarzy każdy uczeń i absolwent. Zazwyczaj po tym jak padną cała klasa w popłochu zaczyna przeglądać podręczniki, zeszyty i ćwiczenia. Znajdzie się też jeden śmiałek, który powie, że mają już dziś trzy inne sprawdziany. „To tylko kartkówka z trzech ostatnich lekcji” – odpowiada nauczyciel z uśmiechem na twarzy. Ktoś inny zacznie błagać, by przełożyć ją na kolejny dzień, ale jeśli pedagog jest nieugięty, to nie ma już ratunku dla klasy.