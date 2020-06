Oto 12 kopalni, które na trzy tygodnie wstrzymają wydobycie. Lista kopalń. Te nie będą fedrować od 9 czerwca 2020

- Rozwiązanie to zostało skonsultowane ze stroną społeczną i uzyskało aprobatę. Zdaniem Ministra Aktywów Państwowych decyzja o tymczasowym wstrzymaniu wydobycia w dwunastu śląskich zakładach pracy PGG i JSW jest podyktowana troską o bezpieczeństwo załóg górniczych - czytamy w komunikacie resortu.

Jest pewne, że w ciągu dwóch dni będzie wykonanych jeszcze w sumie 5 tys. testów, obejmujących pracowników kopalń Ziemowit, Marcel, Zofiówka. Co z resztą nie wiadomo. Sytuacja jest dynamiczna. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek jest w Warszawie, gdzie mają zapaść jakieś decyzje, o których na bieżąco będziemy informowali.

Nowa odsłona działań w górnictwie zszokowała górników i związkowców. Boją się, że nie będą mieli do czego wracać po trzech tygodniach. Nikt ich nie poinformował o planach i nie wiedzą nawet, czy będą badani. Jedno jest pewne działania podjęte w kopalniach do tej pory okazały się nieskuteczne, co przyznał sam... Sasin.