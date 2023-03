Oto najtrudniejsze zadania na maturze z matematyki. Zobacz, czy umiesz je rozwiązać. Egzaminatorzy powiedzieli na co trzeba zwrócić uwagę

Matura z matematyki jest obowiązkowa. Kiedy jest egzamin maturalny z matematyki?

Maturzyści, którzy zdecydowali się zdawać maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym , podejdą do egzaminu w drugim tygodniu matur, dokładnie 12 maja 2023 roku . Egzamin rozpocznie się o godzinie 9. Matury w 2023 roku będą trwały do 4 do 22 maja.

Te zadania są najtrudniejsze. Z czym uczniowie mają problem na maturze z matematyki?

W publikacji eksperci CKE dokładnie wyjaśniają, co zdający zrobili błędnie: „Najtrudniejsze zadania w obu arkuszach dotyczyły geometrii (stereometrii i planimetrii). W marcu było to zadanie 25. z obszaru stereometrii i planimetrii. Rozwiązując to zadanie, uczniowie mylili siatkę powierzchni bocznej ze ścianą boczną graniastosłupa, co skutkowało nieprawidłowym wyborem odpowiedzi.”