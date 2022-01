Otyłość wśród dzieci to jeden z większych problemów zdrowotnych. Druzgocące raporty Fundacji „Słoneczna Przyszłość”

Zamieściła Pani wpis na temat tego, że otyłość wśród dzieci to jeden z większych problemów zdrowotnych naszych czasów. Skąd takie wnioski?

Fundacja „Słoneczna Przyszłość” z siedzibą w Busko-Zdroju na wykonanych prawie 5 tys. badań zarejestrowała ponad 20 proc. dzieci ze znaczną otyłością. Ta przypadłość ma ogromny wpływ na codzienne funkcjonowanie dziecka, w tym naukę. Bardzo ważne jest, abyśmy my, jako dorośli, zwracali szczególną uwagę na to, co podajemy dzieciom do jedzenia, z czego jest złożony posiłek oraz jaka jest jego wartość kaloryczna i odżywcza.

Skąd wziął się taki wzrost otyłości wśród dzieci?

Z wywiadów wynika, że bardzo duży wpływ mają na to wzorce żywieniowe. Chodzi tutaj zarówno o jakość dostarczanych posiłków, jak też ilość. Wysokoprzetworzone produkty nigdy nie idą w parze ze zdrowym stylem życia. Dostarczają młodym organizmom nadmiaru kalorii, a przy tym bardzo małej wartości energetycznej.