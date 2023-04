Pełna nowości Majówka w kinach Helios

Pierwsza z premier tego tygodnia – „Piękna katastrofa” – to ekranizacja pełnego humoru i namiętności bestsellera, który podbił serca milionów fanów na świecie. Travis jest dokładnie tym, z kim świeżo upieczona studentka Abby nie chce mieć nic do czynienia. Noce spędza walcząc w nielegalnych walkach bokserskich, a dni upływają mu na podrywaniu studentek z kampusu. Ale Abby jest odporna na jego zaloty. Zaintrygowany jej nieprzystępnością, Travis proponuje dziewczynie zakład: Jeśli przegra kolejną walkę, na miesiąc wyrzeknie się seksu. Jeśli zaś wygra, Abby będzie musiała na miesiąc z nim zamieszkać. Travis nie podejrzewa nawet, że wkrótce na jaw wyjdzie mroczna przeszłość dziewczyny, która może ich niespodziewanie do siebie zbliżyć…

Kolejna nowość – horror „Konsekracja” – przeznaczona jest dla widzów dorosłych. Specjalistka od chorób oczu – Grace przybywa do odległego klasztoru w Szkocji, aby zbadać sprawę rzekomego samobójstwa jej młodszego brata, księdza. Nie ufając raportom Kościoła, kobieta prowadzi własne śledztwo, próbując ustalić, co wydarzyło się naprawdę. Pomaga jej w tym watykański duchowny, ojciec Romero. Podczas przeszukiwania mrocznych zakątków klasztoru, dzikich klifów i smaganych wiatrem okolicznych plaż, Grace odkrywa nie tylko ślady morderstwa i świętokradztwa, ale też niepokojącą prawdę o własnej przeszłości, która wydobywa na wierzch dawno zapomnianą traumę.

Na fanów spektakularnych wrażeń na wielkim ekranie czeka także film akcji „Dungeons & Dragons. Złodziejski honor”. Ta porywająca produkcja przenosi bogaty świat i zabawnego ducha legendarnej gry w pełną akcji filmową przygodę. Uroczy złodziejaszek oraz banda niepoprawnych poszukiwaczy wrażeń podejmują się epickiej kradzieży, aby odzyskać zaginiony relikt. Jednak sprawy przybierają niebezpieczny obrót, gdy wpadają w oko niewłaściwym ludziom…

Polska komedia „Skołowani” to pełna uroku opowieść o spotkaniu wiecznego „Piotrusia Pana” i przebojowej kobiety. Maks to niepoprawny kobieciarz, a zarazem notoryczny kłamca. Gdy atrakcyjna kobieta bierze go za niepełnosprawnego, Maks brnie w kłamstwo, licząc na łatwy podryw. Ona ma jednak inny plan – przedstawia go swojej siostrze, Julii, która porusza się na wózku. Niespodziewanie, cynicznie nastawionego do świata Maksa i pełną energii Julię zaczyna łączyć coś więcej.