Piękniejsza strona śląskiej policji. Oto kobiety w mundurze, które dbają o nasze bezpieczeństwo i ocieplają wizerunek policji KK

Policjanci i policjantki każdego dnia stają w obronie słabszych, walczą o nasze bezpieczeństwo i z narażeniem własnego zdrowia i życia, egzekwują prawo. To cisi bohaterowie, którzy ścieżkę kariery przekuli w swoją misję. Zawód policjanta wiążę się z olbrzymim ryzykiem, dlatego utarło się, że to męska profesja. Jednak liczba kobiet w służbach mundurowych rośnie i panie coraz chętniej wstępują do policji. Czego dowodem jest nasza galeria!