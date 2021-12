Piernikarki - tak o sobie mówią. Ich naturalne pierniki to dzieła sztuki! Jak pandemia namieszała im w wypiekach?

Trudno nie zauważyć, że Piernik Wrocławski to bardzo kobieca firma. - To prawda, ale nasi partnerzy są dla nas dużym wsparciem. Bez nich wielu rzeczy nie udałoby się zrobić - przyznaje Agata Trawińska, która ze swoją wspólniczką - Anną - spiera się tylko o jedną rzecz - słodycz. Ona uważa, że pierniki powinny być mniej słodkie, Anna, że takie jak teraz są OK. Ale to smaczne spory.

Tak naprawdę są kuzynkami, chociaż wiele osób nazywa je „siostrami”. - Nasi ojcowie są braćmi, nasze mamy się ze sobą kumplowały, wychowywałyśmy się w dwóch różnych domach - ja w Henrykowie na Dolnym Śląsku, Ania pod Henrykowem - ale bardzo dużo czasu spędzałyśmy razem - opowiada Agata, z którą spotykam się w barze wegetariańskim Vega we wrocławskim Rynku. Bo ekologia, zdrowa żywność - jak się zaraz przekonam - są dla nich ważne, zarówno w życiu, jak i w biznesie.