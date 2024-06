Pierwsze super bryki przyjechały już do Targów Kielce. W sobotę, 22 czerwca rusza Mubi Dub it Tuning Festival 2024 Miłosz Skiba

Siedem hal Targów Kielce szykuje się na przyjęcie ponad 500 aut z Polski i pięciu krajów Europy oraz tysięcy zwiedzających. W ośrodku prace wrą – ustawiane są sportowe modele porsche, polerowana jest karoseria, tor do driftu prawie gotowy. Mubi Dub It Tuning Festival startuje w sobotę, 22 czerwca o 10. Potrwa do niedzieli.