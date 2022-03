Piknik Wsparcia dla Ukrainy „Łączy nas więcej niż barwy” w czwartek na Stadionie Śląskim

- Koncepcja imprezy zrodziła się w naszych sercach - moim i Mikołaja Wita. Stwierdziliśmy, że to jest ten czas, kiedy trzeba działać - wyjaśnia Dariusz Goczał, jeden z pomysłodawców i organizatorów imprezy. - Kiedy w 2020 roku wybuchła pandemia, byliśmy chyba pierwszymi, którzy wymyślili koncert dla bohaterów naszych czasów. Zadedykowaliśmy go lekarzom. Uznaliśmy, że teraz nadszedł ten moment, kiedy ponownie trzeba uruchomić naszą kreatywność oraz ludzi dobrej woli i zorganizować koncert na rzecz Ukrainy – dodaje.

Podczas poprzedniego wydarzenia udało się zebrać aż 5 milionów złotych. Czy tym razem uda się pobić ten rekord? Jest na to spora szansa. – Każda kwota, jaką uda się zebrać będzie dla nas bardzo ważna, ponieważ to realne wsparcie dla naszych sąsiadów – podkreśla Dariusz Goczał.

Stadion Śląski międzypokoleniowym symbolem jedności

Przygotowania do wydarzenia ruszyły dokładnie tydzień temu. Pomysłodawcy pikniku skontaktowali się z wieloma znanymi artystami polskiej sceny muzycznej. Odzew był natychmiastowy. W krótkim czasie udało się zaangażować do udziału w projekcie plejadę gwiazd. Zorganizowanie koncertu w tydzień to nie lada wyzwanie. Jak udało się przekonać tak wielu artystów do przyjazdu do Chorzowa?