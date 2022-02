Pilnie potrzebna pomoc dla miesięcznego Mikołaja chorego na SMA. Koszt terapii to ponad 9 milionów złotych Monika Jaracz

Miesięczny Mikołaj potrzebuje pomocy. Profil na Facebooku: Ekipa Mikołaja - Licytacje. Walczymy o najdroższy lek świata

Każda pomoc się liczy! Policja Śląska apeluje o ratunek dla zaledwie miesięcznego Mikołaja chorego na SMA. Koszt terapii to ponad 9 milionów złotych. Jest to w tym momencie najlepszy możliwy ratunek dla małego chłopca. – Zapukam do każdych drzwi, by tylko znaleźć sposób na uratowanie Mikołajka… – pisze na portalu SiePomaga pani Małgorzata, mama Mikołaja.