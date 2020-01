Pingwiny też mają swoje święto

Pingwiny to jedne z największych i najliczniejszych nielotów na świecie. Spotkać je można na półkuli południowej, głównie w okolicach Antarktydy, wybrzeży Ameryki Południowej i Nowej Zelandii. Występują w kilkunastu gatunkach, a najpopularniejsze to pingwin królewski, peruwiański (na zdjęciu), czy największy przedstawiciel - pingwin cesarski, który osiąga wysokość do 130 cm. Ich podstawowym pokarmem są ryby, skorupiaki i głowonogi, po który nurkują w oceanie na głębokość nawet 200-400 metrów. Dzięki obniżeniu swojego tętna do kilkunastu uderzeń na minutę, pingwin jest w stanie wytrzymać pod wodą blisko 20 minut!_Według raportu o stanie pingwinów magazynu „Oceanites”, na Antarktydzie występuje około 12 milionów tych stworzeń. U większości gatunków liczba ta, niestety, maleje. Kurcząca się w wyniku globalnego ocieplenia powłoka lodowa kontynentu powoduje m.in. migrację ryb, które powoli oddalają się od naturalnych żerowisk pingwinów. Przełowienie ryb w oceanach dodatkowo nie pomaga tym sympatycznym stworzeniom. Zmiany klimatu postępują, a pingwiny są jednymi z wielu stworzeń, które przez to giną na naszych oczach.