PIT za 2021 rok. Coraz mniej czasu na rozliczenie się z fiskusem. Popraw lub skoryguj zeznanie roczne jeśli jest z takim błędem [21.03.2022]

Jak zwykle do końca roku trzeba rozliczyć się z fiskusem z podatku dochodowego za poprzedni - 2021 rok. Osoby, które uzyskiwały w ubiegłym roku dochody, od których zaliczki pobierał i wysyłał do urzędu skarbowego płatnik, z reguły mają roczne zeznanie przygotowane przez urząd skarbowy w Internecie. W takim przypadku mogą nawet nic nie robić. Zeznanie przygotowane przez fiskusa z końcem kwietnia zostanie uznane za zaakceptowane „z automatu”. Warto jednak sprawdzić, czy wszystko jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Poza tym, jeśli mamy prawo do ulg lub preferencji, warto tak przygotowane zeznanie skorygować — to sposób na zwrot podatku, czasami nawet w znaczących kwotach.

Trwa okres rozliczania podatków dochodowych za 2021 rok. Warto pamiętać o kilku zasadach, które mogą pomóc w sprawnym i korzystnym rozliczeniu się z fiskusem. Z jakich ulg można skorzystać, kto nie musi składać PIT, kiedy złożone zeznanie jest nieważne? Duża praktyka Joanny Grochali, księgowej inFaktu pokazuje, że często nie wykorzystujemy wielu możliwości na zapłacenie mniejszego podatku lub popełniamy proste błędy, które po kontroli zeznania przez skarbówkę, trzeba korygować — tracąc czas, a niekiedy i pieniądze.

PIT za 2021 r. bez błędów: brak podpisu lub danych

Jeżeli podatnik składa deklarację w postaci papierowej i jej nie podpisze, będzie to traktowane jako błąd formalny, który musi zostać uzupełniony. - Ustawodawca za „deklaracje” uznaje wszystkie formularze podatkowe składane przez podatników, nawet jeżeli zawierają braki formalne. W praktyce często zdarza się, że urzędnicy, w ramach czynności sprawdzających informują podatnika, że musi złożyć podpis. Warto też jednak samemu o tym pamiętać — jeżeli brak nie zostanie uzupełniony, to deklaracja nie wywoła skutków prawnych — wyjaśnia Joanna Grochala.

Trzeba też pamiętać, że pracownik powinien do 28.02 otrzymać od pracodawcy PIT-11. Jeżeli jednak się tak nie stało, to i tak musi wypełnić roczną deklarację podatkową. Warto pamiętać, że PIT-11 nie decyduje o tym, jakiej wysokości podatek powinien być opłacony, może też zawierać błędy. Podatnik sam odpowiada za prawidłowe wypełnienie deklaracji rocznej PIT.

PIT za 2021 r. bez błędów: może masz prawo do ulgi na Internet?

Podatnik ma prawo odliczyć od podatku wydatki na Internet do kwoty 760 zł. Co ważne, w przypadku małżonków ulga dotyczy każdego z nich osobno. Jednak nie oznacza to, że mogą obydwoje odliczyć po 760 złotych, jeśli tyle łącznie kosztuje ich dostęp do Internetu. Nie można też podwajać wymiaru ulgi i od łącznych dochodów małżonków odliczać razem 1520 zł. Odliczenie przysługuje łącznie tylko na kwotę, na którą posiada się prawidłowo wystawione faktury — wyjaśnia księgowa inFaktu i podaje przykład:

- Pan Jan ma faktury za korzystanie z Internetu na 760 zł. W zeznaniu rocznym małżonkowie stwierdzają, że ulga przysługuje im obojgu, więc każde z nich ma po 760 zł do odliczenia. Niestety, będzie to błąd. Wydają 760 i razem mają do odliczenia tylko tę kwotę.

PIT za 2021 r. bez błędów: nie każdy musi składać?

- Jeżeli podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zarobił w danym roku ani złotówki lub uzyskał wyłącznie przychody zwolnione z opodatkowania, to nie ma obowiązku składać zeznania podatkowego. Dotyczy to także tych, którzy w poprzednich latach osiągali przychody i składali zeznanie — wyjaśnia Joanna Grochala. Jednak trzeba wiedzieć, że jeżeli podatnik miał nawet przez cały rok zawieszoną działalność gospodarczą i nie zarobił w tym czasie ani złotówki, to i tak musi złożyć roczne zeznanie podatkowe.

PIT za 2021 r. bez błędów: ulgi, preferencje i rozliczenia rodzinne