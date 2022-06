Pociąg Marzeń wyrusza z peronu pierwszego. Stacja końcowa podróży? Szczęśliwe i pełne radości dziecięce wakacje

Fundacja działalność statutową prowadzi głównie na podstawie zbiórek i darowizn, dzięki którym zapewnia potrzebującym rodzinom górniczym wsparcie materialne na bieżące wydatki, zakup leków, opłacenie sprzętu medycznego czy kosztów rehabilitacji. Ponadto wspiera również edukację dzieci i młodzieży. Podopieczni fundacji to rodziny dotknięte tragediami wynikającymi z trudów górniczej pracy, które zmagają się z wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnością, chorobami czy samotnością w starszym wieku.

Swój wagonik-cegiełkę do Pociągu Marzeń podpięła firma LaserTec z Tychów specjalizująca się w tworzeniu zintegrowanych stanowisk do procesów laserowych. Tyska firma wdraża do przemysłu innowacyjne technologie laserowego spawania, hartowania, napawania, cięcia 3D oraz spawania hybrydowego. Oprócz produkcji zintegrowanych stanowisk firma wykonuje dla klientów zlecenia z zakresu napawania i spawania części maszyn oraz urządzeń, a także tworzy rozwiązania w zakresie automatyzacji, mechanizacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. Centrum Technologii Laserowych LaserTec świadczy usługi w zakresie laserowej obróbki elementów metalowych i tworzyw sztucznych.

Szczęśliwe i pełne dobrych wspomnień wakacje nie tylko dla dzieci oferuje Nadwiślańska Agencja Turystyczna, która także zdecydowała się na wagonik-cegiełkę. Organizująca od 1997 roku wypoczynek urlopowy firma dysponuje 10 trzygwiazdkowymi hotelami oraz 7 ośrodkami wypoczynkowymi w atrakcyjnych turystycznie regionach kraju. Wspólnie z NAT możemy wypoczywać na Pomorzu, Mazurach, Ziemi Kłodzkiej oraz w Beskidach i Podhalu. Spółka dysponuje również przystanią żeglarską z wypożyczalnią sprzętu wodnego, koleją liniową w Wiśle, część obiektów posiada także baseny oraz bazy zabiegowe i rehabilitacyjne. W ofercie NAT są również eventy dla firm, które mają do wyboru sale konferencyjne i szkoleniowe mogące ugościć od 20 do 200 osób.