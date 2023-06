Podręcznik do historii i teraźniejszości dla II klasy. Są już propozycje Wydawnictwa Biały Kruk i WSiP. Kolejne podręczniki do HiT-u OPRAC.: Magdalena Konczal

Od roku szkolnego 2022/2023 do szkół wszedł nowy przedmiot: historia i teraźniejszość. Wydawnictwa przygotowują kolejne podręczniki, tym razem do drugiej klasy. fot. Malgorzata Genca/ Polska Press

Historia i teraźniejszość to nowy przedmiot, który pojawił się w roku szkolnym 2022/2023. Od września uczniowie rozpoczną II klasę, w której kontynuować będą naukę związaną z historią najnowszą. Kolejne podręczniki do HiT-u są w fazie przygotowań, a dokładnie czekają na dopuszczenie do użytku. Obecnie są to książki przygotowane przez dwa wydawnictwa: Wydawnictwo Biały Kruk i Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.