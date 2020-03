Podróżuj bez wychodzenia z domu: oto 10 wirtualnych wycieczek po cudach tego świata

Obecna sytuacja nie sprzyja podróżowaniu, jednak możesz otrzymać jego namiastkę - oglądając najsłynniejsze turystyczne lokalizacje bez wychodzenia z domu. Marzysz o zobaczeniu piramid w Gizie lub Tadź Mahal? Choć wirtualna wycieczka odbyta na ekranie własnego komputera nie zapewni ci takich wrażeń jak ta rzeczywista, może pomóc w zaplanowaniu kolejnych wyjazdów. Wyobraź sobie, jakby to było spojrzeć z góry na Machu Picchu lub podziwiać jeden z najbardziej zagadkowych kompleksów świątynnych. Przyjemnie? To teraz otwórz oczy, wejdź w galerię i zainspiruj się do stworzenia planu na najbliższy urlop. Uwaga: polecamy naprawdę gorące lokalizacje.

Podróżuj za darmo, czyli wirtualne zwiedzanie bez wychodzenia z domu W czasach, w których podróżowanie zostało ograniczone, wciąż można odbyć to wirtualne. Na szczęście żyjemy w momencie, w którym internet oferuje nam ogromne możliwości. Choć oczywiście przemierzanie ulic w Google Street View to jedynie namiastka prawdziwego zwiedzania, ma ono swoje niewątpliwe plusy. Jakie? Możesz oglądać najsłynniejsze zabytki bez wychodzenia z domu, co daje ci +100 punktów do lenistwa. Nie musisz przepychać się przez tłumy turystów. W sezonie Machu Picchu - dziennie! - odwiedza nawet 5000 osób. Nie ma ryzyka, że przemierzysz pół świata by pocałować klamkę. Niektóre atrakcje ograniczyły liczbę dziennych wejść. Nie wydasz ani grosza na często bardzo drogi bilet. Odwiedzenie Petry kosztuje... 127 dolarów! Oczywiście, możesz uznać, że powyższe punkty są mocno naciągane. Pewnie i tak, jednak nie pozostaje nam nic innego, jak szukanie dobrych stron obecnej sytuacji. Szczególnie że pandemia kiedyś minie, a my będziemy bogatsi o wszystko to, czego dowiemy się teraz. Może warto więc wykorzystać czas w domu, aby zaplanować kolejne podróże? Nasze zestawienie na pewno ci w tym pomoże. Zobacz galerię (11 zdjęć) Czytaj także Dziwne rzeczy w Google Maps. Co można tam znaleźć?

