Podstępne metody walki z wrogiem a zaprzeczenie etosu rycerskiego. Omów zagadnienie na podstawie „Konrada Wallenroda” Adama Mickiewicza

Matura ustna z języka polskiego 2024. To trzeba wiedzieć

Podstępne metody walki z wrogiem jako zaprzeczenie etosu rycerskiego na podstawie „Konrada Wallenroda”

Decyduje się na zastosowanie podstępu jako jedynego sposobu na pokonanie zakonu. Stawia tym samym osiągnięcie celu (uratowanie Litwy) wyżej niż wartości rycerskie i własne dobre imię. Zdobywa więc zaufanie Wallenroda zostając jego giermkiem, a następnej okłamuje go i zabija. Pod przybranym nazwiskiem zyskuje zaufanie zakonu, a w końcu zostaje mistrzem, co pozwala mu dowodzić w walce.

Z premedytacją wydaje szkodliwe dla krzyżaków rozkazy, tak aby żołnierze wpadali w pułapki przeciwnika. By zrealizować swój plan, Konrad Wallenrod zdradził swoje rycerskie ideały. Odrzucił honor, złamał przysięgę wierności i wyprowadził na śmierć ludzi, którzy mu ufali i którymi dowodził. Mimo że cel osiągnął, to droga, którą wybrał, mocno obciążyła jego sumienie. Nie mógł poradzić sobie z tym, jak postąpił. Zaczął pić, aby nie ukoić ból, a rozterki doprowadziły go ostatecznie do samobójstwa.

Wallenrod podporządkowuje cel (wygranie wojny) środkom (podstępowi). Widać tutaj podobieństwo do myśli Machiavellego.