Podsumowanie plebiscytu Świąteczne Gwiazdeczki 2019. Dzieciaki otrzymały nagrody ZDJĘCIA

W tym roku już po raz drugi gwiazdami świątecznego wydania "Dziennika Zachodniego" będą dzieci naszych Czytelników! Zakończyliśmy wielką akcję, w której wybraliśmy dziewczynkę i chłopca, a ich zdjęcia ozdobią wydanie naszej gazety 21 grudnia (sobota). Natomiast zdjęcia maluchów, które w miastach i powiatach zdobyli najwięcej głosów, pojawiły się 20 grudnia (piątek) w naszych tygodnikach.

Finał akcji nastąpił 20 grudnia. Podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na Rynku w Katowicach nagrodziliśmy zwycięzców z każdego miasta i powiatu oraz zdobywców nagród wojewódzkich.

Na okładce specjalnego, sobotniego wydania "Dziennika Zachodniego" pojawią się Alicja Dywan z Mysłowic oraz Nikodem Wilczek z Czarkowa.

Na dziewczynki i chłopców, których zdjęcia zdobędą najwięcej głosów w rankingu wojewódzkim czekają główne nagrody w naszej akcji. Dla zwycięzców są to - oprócz okładki w wydaniu sobotnim "DZ" - m.in. zaproszenie do Hotelu Jura Kroczyce, rodzinny voucher do Legendii, sesja zdjęciowa, zaproszenie do Flyspot w Katowicach czy nauka jazdy na nartach.