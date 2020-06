Podtopienia w woj. śląskim. Ponad 220 interwencji strażaków w regionie [ZDJĘCIA] Najgorsza sytuacja była w Częstochowie i Myszkowie

Do lokalnych podtopień doszło także w powiecie zawierciańskim. W Porębie zalało posesje przy ul. Baśniowej i w okolicach ul. Niweckiej. W Rudnikach również zalano jedną z posesji. W Myszkowie najgorzej było na terenie dawnej bazie PKS na ulicy Krasickiego. Strażacy wypompowywali wodę z rozlewisk na drogach, posesji i piwnic.

Intensywne opady i burze w województwie śląskim. W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi od godz. 00.00 (21 czerwca) do godz. 6.00 (22 czerwca) PSP i OSP, na terenie woj. śląskiego, interweniowała aż 227 razy. Najgorsza sytuacja była w Częstochowie i Myszkowie.

Stan alarmowy został przekroczony na rzekach:

Odra (stacja: Racibórz-Miedonia)

Odra (Chałupki),

Odra (Krzyżanowice)

Stan ostrzegawczy został przekroczony na rzekach:

Gostynia,

Brynica,

Ruda,

Odra (Olza),

Koszarawa,

Soła,

Wisła,

Biała Wisełka,

Olza

Pogoda dla Polski. Przelotne opadu deszczu i burze w centralnej Polsce

Synoptycy zapowiadają, że w ciągu dnia (22 czerwca) wystąpią przelotne opady deszczu, a we wschodniej i centralnej Polsce również możemy spodziewać się burz. Prognozowana suma opadów do 50 mm na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 19 stopnie Celsjusza, 20°C na południu i 21°C, 22°C na Pojezierzu Pomorskim do 25°C, 27°C miejscami na wschodzie. Dzisiaj na Górnym Śląsku będzie wciąż pochmurno i okresami deszczowo.