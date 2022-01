Podwyżki cen żywności w Polsce w 2022 r. Co zdrożeje? Za jakie produkty zapłacimy więcej? Anna Daniluk

W 2022 roku ceny żywności nadal będą wzrastać w porównaniu do roku poprzedniego. Za jakie produkty zapłacimy więcej?

Podwyżki cen żywności w 2022 r. Początek roku w Polsce stoi pod znakiem szalejącej inflacji i nic nie wskazuje na to, że coś się zmieni. Jeżeli chodzi o żywność, w 2021 roku najbardziej zaskakiwały wysokie ceny oleju, masła i chleba. Eksperci są zgodni. W 2022 roku będziemy zmuszeni głębiej sięgnąć do portfela. Sprawdź, za co zapłacimy więcej.