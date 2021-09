Podział na strefy może wrócić szybciej niż się spodziewaliśmy. W jakich gminach w województwie śląskim zostaną wprowadzone nowe obostrzenia? Tomasz Breguła

Do niedawna mało kto spodziewał się, że w najbliższych tygodniach dojdzie do zaostrzenia obowiązujących obecnie obostrzeń. Możemy się ich spodziewać, kiedy dziennie potwierdzanych będzie ponad tysiąc nowych zakażeń, ale według najnowszych doniesień może to nastąpić jeszcze w tym tygodniu. Sprawdzamy, gdzie w województwie śląskim ryzyko ponownego pojawienia się żółtych i czerwonych stref jest największe.