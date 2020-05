Pogoda na dziś: IMGW ostrzega przed burzami w woj. śląskim

Rozpoczęła się tegoroczna majówka. Choć inna niż wcześniejsze, w związku z pandemią koronawirusa w naszym kraju, to wielu z nas i tak jest ciekawa, jaka pogoda będzie w tym czasie. Warto więc sprawdzić najnowszą prognozę - poniżej najważniejsze informacje dotyczące aury na zewnątrz w piątek, 1 maja.

Prognoza pogody na 1 maja Choć jak wszyscy wiemy, w czasie trwania pandemii koronawirusa nie mamy zbyt wielu możliwości spędzenia czasu poza domem, nie oznacza to jednak, że nie możemy wyjść na zewnątrz, chociażby na krótki spacer do lasu. Czy nasze plany będą mogły zostać zrealizowane w majówkę? Patrząc na prognozę pogody, mogą one zostać lekko utrudnione. Sprawdźcie co nas czeka w piątek, 1 maja.

Pogoda w woj. śląskim - 1 maja Niestety, w całym kraju możemy spodziewać się opadów deszczu - również w województwie śląskim. Najcieplej będzie we wschodniej części kraju, z kolei u nas w regionie temperatura może wynieść do 15°C (Katowice). Trochę chłodniej będzie w Częstochowie, Bielsku-Białej czy Rybniku (od 12 do 14°C). Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla ośmiu województwach na wschodzie i na południu Polski. Wśród nich jest także nasz region. Mogą tu występować burze z opadami deszczu do 20 mm oraz z porywami wiatru (nawet do 65 km/h).

Wspomniane ostrzeżenie obowiązuje od piątku, 1 maja, od godz. 7:30 do soboty, 2 maja, do godz. 7:30. Łowcy burz ostrzegają W pierwszy dzień maja Polska będzie pod wpływem zatoki niskiego ciśnienia związanej z niżem z centrum nad południowo-wschodnią Szwecją. W osi zatoki przebiegać będzie chłodny front atmosferyczny z tendencją do falowania i utworzenia się niewielkiego ośrodka niżowego na tym zafalowaniu. Przed frontem napływać będzie ciepła masa powietrza polarnego morskiego, a za świeża, chłodniejsza masa tego samego pochodzenia. W centralnej Polsce prognozuje się umiarkowaną niestabilność atmosfery do około 400-550 J/kg oraz umiarkowaną kinematykę DLS do 15-20 m/s. Dodatkowo podwyższone będą parametry wodności troposfery PW do 27 mm oraz wirowości. Na to wszystko nałoży się strefa dolnotroposferycznej zbieżności wiatru oraz obniżony poziom kondensacji.

Na tym obszarze mogą powstawać komórki burzowe, które będą dosyć szybko tworzyć burze wielokomórkowe. Nie wyklucza się również obecności superkomórek burzowych dzięki umiarkowanym parametrom kinematycznym. Burzom towarzyszyć będą przede wszystkim intensywne opady deszczu do 20-30 mm, lokalnie nawet ponad 30 mm. Pojawi się również umiarkowany, momentami silny wiatr ale jego porywy nie powinny przekraczać 75 km/h. Przez obniżony poziom kondensacji oraz obecną zbieżność wiatru w dolnej troposferze komórkom konwekcyjnym mogą towarzyszyć trąby powietrzne oraz ich zalążki (funnel cloud). Jeśli się pojawią to będą one słabe – F0/F1. Burze pojawią się popołudniu i zaczną zanikać w godzinach wieczornych. Będą przemieszcza się w kierunku północno-wschodnim.