Pogrzeb Andrzeja Nowaka. Ostatnie pożegnanie lidera i założyciela grup TSA i Złe psy

Kim był Andrzej Nowak?

Kariera lidera i założyciela grup TSA i Złe psy zaczęła się w 1979 roku. TSA (skrót od Tajne Stowarzyszenie Abstynentów) powstało w 1979 r. w Opolu z inicjatywy właśnie Nowaka i basisty Tomasza "Whatfora" Zatwarnickiego. Zadebiutowali w 1981 r. singlem "Mass media/Wpadka", a pierwszy album studyjny pod tytułem "TSA" ukazał się w 1983 r. Andrzej Nowak wraz z basistą stworzyli zespół rockowy zaliczany do prekursorów heavy metalu w Polsce. W 1980 r. Andrzej Nowak do współpracy zaprosił Janusza Niekrasza i perkusistę Marka Kapłona. W tym samym roku do grupy TSA dołączył kolejny gitarzysta Stefan Machel.