Pogrzeb Jacka Jaworka. Kto go pochowa? W Dąbrowie Zielonej go nie chcą

Badania DNA potwierdziły, że ciało znalezione w centrum Dąbrowy Zielonej należy do potrójnego zabójcy - Jacka Jaworka. Teraz pojawia się pytanie nie tylko, co przestępca robił przez trzy lata i czy ktoś mu pomagał, ale także gdzie i przez kogo zostanie pochowany.

Kto i gdzie pochowa Jacka Jaworka?

Prokuratura potwierdziła, że ciało z raną postrzałową głowy znalezione w Dąbrowie Zielonej 19 lipca to poszukiwany za potrójne zabójstwo Jacek Jaworek. To tylko niecały kilometr od cmentarza parafialnego, na którym spoczywają ciała jego ofiar - brata, bratowej i ich starszego syna. Mieszkańcy Dąbrowy Zielonej i Borowców zastanawiają się, czy to właśnie tutaj, tuż obok zamordowanej rodziny, spocznie Jaworek? - Nie wyobrażam sobie uroczystego pogrzebu z udziałem księdza na naszym cmentarzu. Powinni go pochować daleko stąd. W nikomu nieznanym miejscu, żeby popadł w zapomnienie. Myśl, że spoczywałby niemal tuż obok swoich ofiar jest dla mnie zatrważająca - mówi mieszkanka Dąbrowy Zielonej.

Kto pokryje koszty pogrzebu Jacka Jaworka?

Przypomnijmy, że Jaworek zawodowo pracował jako robotnik budowlany we Włoszech, w Niemczech czy w Szwajcarii. Z powodu tąpnięcia w branży wywołanego pandemią koronawirusa wrócił do kraju. Nie miał wielu oszczędności, a te które posiadał szybko stopniały. W Polsce popadł w konflikt z prawem - za niepłacenie alimentów trafił po wyroku do więzienia. Konflikt z żoną i dziećmi sprawił, że jedyną osobą, do której mógł się zwrócić był brat, który mieszkał w Borowcach i zaprosił go do swojego domu. To, jak się okazało było ogromnym błędem. Konflikt między rodzeństwem skończył się jak wiemy tragicznie.

Po zakończeniu czynności związanych ze zwłokami Jacka Jaworka, prokuratura będzie mogła wydać ciało najbliższej rodzinie. Na razie nikt nie wystąpił o wydanie ciała zmarłego. Kiedy jednak dokładnie miałby się odbyć pogrzeb potrójnego zabójcy? Najwcześniej w pierwszej połowie sierpnia, a i to nie jest pewne. Wszystko zależy jednak od przebiegu śledztwa i od biegłych, którzy pobierali ze zwłok w ostatnich dniach kolejne próbki do badań histopatologicznych i toksykologicznych.

Kto zatem po wydaniu ciała zechce wyprawić pogrzeb Jackowi Jaworkowi? Jeśli nie była żona i dzieci, to może siostra. Ta była obecna w dniu znalezienia ciała Jaworka w Dąbrowie Zielonej, ale nie była w stanie potwierdzić, że to jej brat. To właśnie ubezpieczonemu członkowi rodziny przysługuje prawo do zasiłku pogrzebowego, ale nie tylko, bo należy się on też pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, a nawet osobie obcej, jeżeli pokryli oni koszty pogrzebu.

Jak informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim, zasiłek pogrzebowy, który przysługuje członkowi rodziny wynosi obecnie 4000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu. - W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu - tłumaczy rzeczniczka ZUS-u. Koszty pogrzebu są jednak w naszym kraju zwykle wyższe, bo mogą wynieść dwukrotność zasiłku. Jeśli rodzina nie będzie chciała pochować Jaworka, to, jak ma to w przypadku osób bezdomnych i samotnych bez ubezpieczenia, obowiązek ten spadnie na opiekę społeczną, a zatem zapłacimy za niego my wszyscy z naszych podatków.

